Разведка Эстонии: Оккупанты перегруппируются, чтобы предотвратить прорыв ВСУ на Мелитополь

Разведка Эстонии не ожидает в ближайшее время существенных изменений в ходе военных действий, хотя на Запорожском направлении возможны тактические успехи ВСУ, сказал на брифинге в минобороны страны новый глава Центра военной разведки полковник Антс Кивисельг.

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По данным союзников, основные бои по-прежнему идут в районе села Работино в направлении Орехова Запорожской области, где идет планомерная "зачистка" оборонительных сооружений оккупантов, и в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.

"Украина получила контроль над несколькими важными высотами в районе населенного пункта Новопрокоповка, что создает условия для дальнейшего прорыва частей с бронетехникой", – сказал полковник.

Россияне перебросили на это направление "элитные войска" с других участков фронта, в частности, 76 штурмовую воздушно-десантную дивизию, 7 горно-штурмовую дивизию ВДВ и некоторые подразделения спецназа.

"Они ведут перегруппировку для обороны Токмака, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Мелитополя. Перемещение туда элитных подразделений подтверждает, что командование вооруженных сил РФ осознало возможность успеха наступления Украины в этом регионе", – сказал Кивисельг.

Разведка Эстонии отмечает, что в ответ на возобновившиеся российские ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украина наносит удары по тылам противника "асимметричными средствами". Это, в частности, привело к тому, что флот РФ потерял возможность действовать в западной части Черного моря и вытеснен в его восточную часть.

Кивисельг считает, что Украина, скорее всего, в ближайшие недели продолжит наступление в направлении Запорожья и может добиться там тактических прорывов, но "крупного оперативного прорыва в ближайшие недели не предвидится".

Полковник Антс Кивисельг принял у полковника Марго Гросберга командование Центром военной разведки Эстонии 14 сентября.

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