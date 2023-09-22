Розвідка Естонії: Окупанти перегрупуються, щоб запобігти прориву ЗСУ на Мелітополь

Розвідка Естонії не очікує найближчим часом істотних змін у ході військових дій, хоча на Запорізькому напрямку можливі тактичні успіхи ЗСУ, сказав на брифінгу у міноборони країни новий голова Центру військової розвідки полковник Антс Ківісельг.

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За даними союзників, основні бої, як і раніше, йдуть у районі села Роботине у напрямку Оріхова Запорізької області, де йде планомірна "зачистка" оборонних споруд окупантів, і в районі населених пунктів Новопрокопівка та Вербове.

"Україна отримала контроль над кількома важливими висотами в районі населеного пункту Новопрокопівка, що створює умови для подальшого прориву частин із бронетехнікою", – сказав полковник.

Росіяни перекинули на цей напрямок "елітні війська" з інших ділянок фронту, зокрема, 76 штурмову повітряно-десантну дивізію, 7 гірсько-штурмову дивізію ВДВ та деякі підрозділи спецпризначенців.

"Вони ведуть перегрупування для оборони Токмака, щоб зупинити просування ЗСУ у бік Мелітополя. Переміщення туди елітних підрозділів підтверджує, що командування збройних сил РФ усвідомило можливість успіху наступу України в цьому регіоні", – сказав Ківісельг.

Розвідка Естонії зазначає, що у відповідь на російські ракетні обстріли об'єктів інфраструктури, що відновилися, Україна завдає ударів по тилах противника "асиметричними засобами". Це, зокрема, призвело до того, що флот РФ втратив можливість діяти в західній частині Чорного моря і витіснений до його східної частини.

Ківісельг вважає, що Україна, швидше за все, найближчими тижнями продовжить наступ у напрямку Запоріжжя і може досягти там тактичних проривів, але "великого оперативного прориву найближчими тижнями не передбачається".

Полковник Антс Ківісельг прийняв у полковника Марго Гросберга командування Центром військової розвідки Естонії 14 вересня.

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