Разведка не подтверждает подготовку Россией химической атаки против Украины – Генштаб

Украинская разведка не подтверждает информацию о том, что россияне массово перевозят боеприпасы с отравляющими веществами. Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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"Однозначно у них химическое оружие есть, у них подразделения РХБ защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами", – сказал он.

Однако Громов отметил, что может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, дыхания.

"Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи", – сообщил представитель Генштаба.

Ранее издание Politico со ссылкой на шесть источников написало, что представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если ее войска продолжат терпеть поражение.

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Вадим Ребрина

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