UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка не подтверждает подготовку Россией химической атаки против Украины – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 16:33
Разведка не подтверждает подготовку Россией химической атаки против Украины – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

Украинская разведка не подтверждает информацию о том, что россияне массово перевозят боеприпасы с отравляющими веществами. Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Однозначно у них химическое оружие есть, у них подразделения РХБ защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами", – сказал он.

Однако Громов отметил, что может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, дыхания.

"Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи", – сообщил представитель Генштаба.

  • Ранее издание Politico со ссылкой на шесть источников написало, что представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если ее войска продолжат терпеть поражение.

Читайте также: Этого по телевизору не говорят. Отец оккупанта о применении россиянами фосфора – перехват

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия разведка генштаб химическое оружие Алексей Громов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 