UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США опасаются, что РФ может применить химическое оружие из-за поражений – Pollitico

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 06:50
В США опасаются, что РФ может применить химическое оружие из-за поражений – Pollitico - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если ее войска продолжат терпеть поражения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть источников, осведомленных в вопросе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, у США нет разведданных о неминуемости подобной атаки. Но некоторые американские чиновники считают, что Россия может пойти на применение химического оружия в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии.

"Мы всегда знали, что у них есть средства и возможности для применения такого оружия. Наша оценка остается прежней. Мы продолжаем внимательно наблюдать за этим конфликтом, но мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию", – сказал изданию чиновник Пентагона.

По словам источников Politico, в случае химической атаки РФ может быть применено оружие, которое легко скрыть, или яд "Новичок".

Такие оценки подталкивают администрацию Байдена к улучшению системы реагирования и подготовки к возможной химической атаке, пишут журналисты.

В частности, осенью Пентагон направил группы в страны Восточной Европы, чтобы ознакомить их армии с процедурами на случай химической или биологической атаки. Также США поставили Украине средства химической, ядерной и биологической защиты.

Читайте также: Данилов: Отказ России от ядерного оружия — главное условие для переговоров после войны

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
химическое оружие война армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 