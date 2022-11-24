В США опасаются, что РФ может применить химическое оружие из-за поражений – Pollitico

Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если ее войска продолжат терпеть поражения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть источников, осведомленных в вопросе.

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По данным издания, у США нет разведданных о неминуемости подобной атаки. Но некоторые американские чиновники считают, что Россия может пойти на применение химического оружия в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии.

"Мы всегда знали, что у них есть средства и возможности для применения такого оружия. Наша оценка остается прежней. Мы продолжаем внимательно наблюдать за этим конфликтом, но мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию", – сказал изданию чиновник Пентагона.

По словам источников Politico, в случае химической атаки РФ может быть применено оружие, которое легко скрыть, или яд "Новичок".

Такие оценки подталкивают администрацию Байдена к улучшению системы реагирования и подготовки к возможной химической атаке, пишут журналисты.

В частности, осенью Пентагон направил группы в страны Восточной Европы, чтобы ознакомить их армии с процедурами на случай химической или биологической атаки. Также США поставили Украине средства химической, ядерной и биологической защиты.

14 ноября на саммите G20 Байден и глава Китая Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Лидеры согласились, что применение ядерного оружия недопустимо в войне России против Украины.

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Марко Сировой

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