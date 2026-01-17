Разведка показала президенту Чехии флагманские образцы дронов, которые уже уничтожают россиян
Военная разведка показала президенту Чехии Петру Павлу свои боевые возможности и инновационный потенциал. Во время визита в Украину он посетил Главное управление разведки.
Иностранную делегацию встретил начальник ГУР генерал-лейтенант Олег Иващенко. Президенту Чехии представили образцы вооружения украинского оборонно-промышленного комплекса, которые уже сегодня активно применяет разведка для противодействия российской армии в воздухе и на море.
В частности, ему показали флагманские образцы морских дронов типа Magura V5, V6 и V7, которые, как отметили в разведке доказали всему миру способность уничтожать корабли и авиацию противника. А также беспилотные летательные аппараты, в частности "Лютый" и "Бобер", которые назвали "ужасом россиян" даже в самых отдаленных точках контролируемых Кремлем территорий.
Также глава ГУР проинформировал чешскую делегацию о текущей ситуации с безопасностью и предоставил оценки разведки дальнейших планов и намерений Москвы.
- Чешскому президенту также показали последствия атак России по Киеву. Его привезли к дому в Соломенском районе, где погибли 23 человека из-за удара в июне 2025 года.
