Розвідка показала президенту Чехії флагманські зразки дронів, які вже нищать росіян

Петро Павло з візитом до ГУР (Фото: t.me/DIUkraine)

Воєнна розвідка показала президенту Чехії Петру Павлу свої бойові можливості та інноваційний потенціал. Під час візиту в Україну він відвідав Головне управління розвідки.

Іноземну делегацію зустрів начальник ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко. Президенту Чехії представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовує розвідка для протидії російській армії в повітрі та на морі.

Зокрема, йому показали флагманські зразки морських дронів типу Magura V5, V6 та V7, які, як зазначили у розвідці довели усьому світу здатність знищувати кораблі та авіацію противника. А також безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" та "Бобер", які назвали "жахом росіян" навіть у найвіддаленіших точках контрольованих Кремлем територій.

Також очільник ГУР поінформував чеську делегацію щодо поточної безпекової ситуації та надав оцінки розвідки подальших планів і намірів Москви.