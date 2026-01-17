Розвідка показала президенту Чехії флагманські зразки дронів, які вже нищать росіян
Воєнна розвідка показала президенту Чехії Петру Павлу свої бойові можливості та інноваційний потенціал. Під час візиту в Україну він відвідав Головне управління розвідки.
Іноземну делегацію зустрів начальник ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко. Президенту Чехії представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовує розвідка для протидії російській армії в повітрі та на морі.
Зокрема, йому показали флагманські зразки морських дронів типу Magura V5, V6 та V7, які, як зазначили у розвідці довели усьому світу здатність знищувати кораблі та авіацію противника. А також безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" та "Бобер", які назвали "жахом росіян" навіть у найвіддаленіших точках контрольованих Кремлем територій.
Також очільник ГУР поінформував чеську делегацію щодо поточної безпекової ситуації та надав оцінки розвідки подальших планів і намірів Москви.
- Чеському президенту також показали наслідки атак Росії по Києву. Його привезли до будинку в Солом'янському районі, де загинули 23 людини через удар у червні 2025 року.
