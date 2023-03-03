Разведка проводит работу с родственниками оккупантов, которые находятся в Украине – ГУР

Украинская разведка использует весь спектр инструментов информационно-психологического воздействия на оккупантов, в том числе работу с родственниками находящихся в Украине оккупантов. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Он напомнил, что во время Второй мировой войны использовались в основном листовки и громкоговорители.

"Сейчас это значительно более широкий спектр инструментов, и да, он весь используется – и социальные сети, и те же старые добрые методы, как переписка, работа в мессенджерах – это все используется там, где все это только возможно. И, собственно, работа с родственниками оккупантов, которые находятся в Украине, так же проводится", – рассказал Юсов.

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Вадим Ребрина

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