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Разведка проводит работу с родственниками оккупантов, которые находятся в Украине – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 16:56
Разведка проводит работу с родственниками оккупантов, которые находятся в Украине – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Скріншот)

Украинская разведка использует весь спектр инструментов информационно-психологического воздействия на оккупантов, в том числе работу с родственниками находящихся в Украине оккупантов. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Он напомнил, что во время Второй мировой войны использовались в основном листовки и громкоговорители.

"Сейчас это значительно более широкий спектр инструментов, и да, он весь используется – и социальные сети, и те же старые добрые методы, как переписка, работа в мессенджерах – это все используется там, где все это только возможно. И, собственно, работа с родственниками оккупантов, которые находятся в Украине, так же проводится", – рассказал Юсов.

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Вадим Ребрина
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