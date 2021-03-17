Разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы
Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Об этом говорится в отчете американской разведки.
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К действиям, направленным на подрыв предвыборной кампании в США, были причастны отдельные личности, которые были связаны с Украиной. В частности, речь идет о народном депутате Верховной Рады Андрее Деркаче.
В документе сообщается, что Деркач и помощник экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Константин Килимник, которого связывают с ФСБ, а также их соратники встречались и предоставляли документы близким к Белому дому лицам. Помимо этого, по версии разведки США, они пробовали установить контакт с несколькими высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, опубликованные в отчете американской разведки данные свидетельствуют о том, что в выборы вмешивалась Россия, которая "стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США".
"Конец мифа о вмешательстве Украины в выборы. Очередное громкое фиаско РФ", – написал министр в Twitter.
- Вчера американская разведка опубликовала отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. В нем говорилось, что нардеп Деркач "под контролем президента России Владимира Путина" сыграл важную роль в попытке российских спецслужб повлиять на результат президентских выборов в США в 2020 году.
- Сегодня, 17 марта, стало известно, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена может ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы.
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