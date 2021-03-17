Разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы

Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Об этом говорится в отчете американской разведки.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

К действиям, направленным на подрыв предвыборной кампании в США, были причастны отдельные личности, которые были связаны с Украиной. В частности, речь идет о народном депутате Верховной Рады Андрее Деркаче.

В документе сообщается, что Деркач и помощник экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Константин Килимник, которого связывают с ФСБ, а также их соратники встречались и предоставляли документы близким к Белому дому лицам. Помимо этого, по версии разведки США, они пробовали установить контакт с несколькими высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, опубликованные в отчете американской разведки данные свидетельствуют о том, что в выборы вмешивалась Россия, которая "стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США".

"Конец мифа о вмешательстве Украины в выборы. Очередное громкое фиаско РФ", – написал министр в Twitter.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.