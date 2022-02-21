Разведка США узнала о приказе Путина перед заявлением Байдена о вторжении – NYT

По данным The New York Times, на прошлой неделе разведка США узнала, что Кремль приказал продолжать готовиться ко вторжению в Украину. Именно этот приказ и стал причиной заявления президента США Джо Байдена о решении лидера РФ Владимира Путина снова напасть на Украину, пишет газета со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

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Источники отказались в деталях описывать разведданные о приказе о подготовке ко вторжению, чтобы оставить в секрете метод сбора информации. Однако сотрудники разведки сообщили Белому дому, что очень доверяют данным о российском военном планировании, собранным за последние месяцы.

Отмечается, что доверие администрации Байдена к разведке возросло, ведь мир увидел шаги, которые она предсказывала, в частности операции под чужим флагом и провокации для оправдания нападения РФ.

При этом источник журналистов отметил, что Россия разработала несколько сценариев – и неясно, как именно может закончиться возможное вторжение.

По новым данным разведки, от 40% до 50% из 150 000 российских войск у границ Украины перешли в боевые порядки, пишет NYT. Хотя официальные лица США и заявляют, что сейчас идет ранняя стадия атаки с обстрелами и провокациями, последующие точные шаги РФ точно неизвестны.

Пока российские танки не пересекут границу, Путин может передумать и приказать войскам отступить, пишут в издании. Источники журналистов в администрации Байдена говорят, что окно для дипломатии все еще не закрыто – и президент России еще может приостановить план вторжения.

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Марк Сировой

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