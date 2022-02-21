UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка США узнала о приказе Путина перед заявлением Байдена о вторжении – NYT

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 09:09
Разведка США узнала о приказе Путина перед заявлением Байдена о вторжении – NYT - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

По данным The New York Times, на прошлой неделе разведка США узнала, что Кремль приказал продолжать готовиться ко вторжению в Украину. Именно этот приказ и стал причиной заявления президента США Джо Байдена о решении лидера РФ Владимира Путина снова напасть на Украину, пишет газета со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источники отказались в деталях описывать разведданные о приказе о подготовке ко вторжению, чтобы оставить в секрете метод сбора информации. Однако сотрудники разведки сообщили Белому дому, что очень доверяют данным о российском военном планировании, собранным за последние месяцы.

Отмечается, что доверие администрации Байдена к разведке возросло, ведь мир увидел шаги, которые она предсказывала, в частности операции под чужим флагом и провокации для оправдания нападения РФ.

При этом источник журналистов отметил, что Россия разработала несколько сценариев – и неясно, как именно может закончиться возможное вторжение.

По новым данным разведки, от 40% до 50% из 150 000 российских войск у границ Украины перешли в боевые порядки, пишет NYT. Хотя официальные лица США и заявляют, что сейчас идет ранняя стадия атаки с обстрелами и провокациями, последующие точные шаги РФ точно неизвестны.

Пока российские танки не пересекут границу, Путин может передумать и приказать войскам отступить, пишут в издании. Источники журналистов в администрации Байдена говорят, что окно для дипломатии все еще не закрыто – и президент России еще может приостановить план вторжения.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин разведка вторжение приказ джо байден войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 