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Разведка США: В 2023 году армия РФ в Украине не сможет добиться заметных успехов

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 21:07
Разведка США: В 2023 году армия РФ в Украине не сможет добиться заметных успехов - Фото
Глава национальной разведки США Аврил Хейнс (Фото - EPA)

Российская армия, по всей вероятности, не сможет поддерживать темп наступления и существенных достижений в 2023 году не добьется. Об этом сказала на слушаниях в Сенате США глава Национальной разведки США Аврил Хейнс.

Хейнс заявила, что, по мнению разведслужб США, российская армия, вероятнее всего, не сможет поддерживать в Украине нынешние усилия по наступлению и вряд ли в 2023 году существенно продвинется.

Как она заявила, нет оснований ожидать, что в 2023 году армия РФ сможет достаточно восстановиться, чтобы добиться каких-то принципиальных успехов.

Разведка США полагает, что после ряда военных провалов и неспособности достичь заявленные цели, в Кремле стали более реалистично оценивать доступные ресурсы, а потому российский диктатор Владимир Путин сейчас пытается сосредоточиться на решении более ограниченных военных задач.

По мнению Хейнс, "если РФ не объявит всеобщую мобилизацию и не найдет надежные источники боеприпасов, ее армии будет все более сложно поддерживать уровень наступательных действий" и ее главной задачей станет выстраивание обороны на захваченных территориях Украины.

  • 28 февраля 2023 года в отчете Службы безопасности Латвии было указано, что несмотря на проблемы, вызванные ходом войны, режим российского диктатора Владимира Путина стабилен, угроз для его существования внутри РФ нет – по крайней мере в ближайшей перспективе. 
  • 8 марта опубликован ежегодный обзор угроз от разведслужб США, в котором предупреждается, что по мере того как для России будут нарастать последствия проигрышей в Украине, Кремль будет все большую ставку делать на свои ядерные, кибернетические и космические ресурсы. 
Сергій Бережний
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агрессия России война владимир путин разведка сша Аврил Хейнс
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