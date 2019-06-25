Луценко уколол Зеленского: Никто не вступится за немую Малороссию

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Оценка решения вернуть россиян в зал ПАСЕ очевидна - это предательство Украины и принципов ЕС. Такую точку зрения выразил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой. Санкции против России никогда не были добровольными: все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества", - подчеркнул Луценко.

По его словам, "если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора , то каждый должен делать свое".

"Прокуратура - получать доказательства кремлевских преступлений в Донбассе и в деле самолета МН 17. МИД и Минюст- добиваться решений международных судов. СНБО - ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент - возглавить процесс защиты национальных интересов", - отметил Луценко.

Генпрокурор убежден, что "никто в мире не будет защищать немую Малороссию". Таким образом он прокомментировал отсутствие реакции президента Владимира Зеленского, который ранее дистанцировался от ситуации с ПАСЕ.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких конструктивных шагов россиян и вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ об агрессии РФ. Теперь Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

Читайте также: Обращение к делегатам ПАСЕ: "Вы голосуете за бедствия и войну"