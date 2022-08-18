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Реакция США на учения России и Китая: Суверенное право стран, но есть беспокойство

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 07:06
Реакция США на учения России и Китая: Суверенное право стран, но есть беспокойство - Фото
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа США)

Участвовать в учениях с разными странами – это суверенное право каждого государства, но США обеспокоены "бурно развивающимися" отношениями России с Китаем и Ираном в сфере безопасности. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя запланированные в РФ учения Восток-2022, в которых в частности будет участвовать КНР.

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"Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых участвует ряд стран, кроме России и Китая. Страны обычно принимают собственные суверенные решения. Это их абсолютное право в отношении того, в каких военных учениях принимать участие", – сказал Прайс.

При этом он отметил, что в более широком плане США наблюдают за бурно развивающимися отношениями, в частности в сфере безопасности, между Россией и Китаем, РФ и Ираном.

По словам спикера Госдепа, это вызывает беспокойство, поскольку видение международного порядка Россией и Китаем резко расходится с либеральным и противоречит основам международной системы, которая существовала в течение десятилетий после Второй мировой войны.

Прайс также напомнил, что США предупреждали Китай о последствиях, с которыми он столкнется, если окажет России военную помощь в контексте войны с Украиной или поможет ей обходить санкции.  

  • Учения Восток-2022 запланированы на 30 августа – 5 сентября на территории Восточного военного округа РФ. РосСМИ сообщали, что в них будут участвовать Россия, Китай, Беларусь, Таджикистан, Монголия.

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Марк Сировой
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армия России Китай госдеп учения Нед Прайс восток-2022
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