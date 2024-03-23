Реестр "спонсоров войны". НАПК передало данные группе по вопросам санкционной политики

НАПК (Иллюстративное фото пресс-службы)

Национальное антикоррупционное агентство по предотвращению коррупции передало информацию из раздела "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" Межведомственной рабочей группе по реализации государственной санкционной политики. В НАПК сообщили о других своих действиях в рамках решения Кабмина.

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В НАПК отметили, что кроме передачи, также подготовят документы, на основании которых в список "Международных спонсоров войны" внесли те или иные данные.

Также в НАПК уже обеспечили переадресацию со страницы "Международных спонсоров войны" на "Государственный реестр санкций". Агентство указало, что это сделали для того, чтобы сделать проверенным и единым информирование о субъектах, в отношении которых Украина ввела санкции.

НАПК сообщило Кабмину о наличии других составляющих портала "Война и санкции". В частности, там есть списки подсанкционных физических и юридических лиц и разделы:

→ "Компоненты в оружии";

→ "Инструменты войны";

→ "Кандидаты на санкции";

→ "Война и искусство";

→ "Война и спорт";

→ "Иностранцы в российских компаниях".

В агентстве отметили, что ведение указанных реестров также требует нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование. Поэтому до решения этого вопроса доступ к этим разделам будет временно закрыт.

НАПК будет принимать меры по передаче информации, содержащейся в других составных частях портала "Война и санкции" для обеспечения эффективной санкционной политики.

Там отметили, что все вышеназванные решения Нацагентство приняло с учетом выписки из протокола заседания правительства от 15.03.2024 г. Nº30.