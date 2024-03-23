Реєстр міжнародних "спонсорів війни". НАЗК передало дані робочій групі з питань санкційної політики

НАЗК (Ілюстративне фото пресслужби)

Національне антикорупційне агентство з питань запобігання корупції передало інформацію з розділу "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики. У НАЗК повідомили про інші свої дії в рамках рішення Кабміну.

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У НАЗК зазначили, що окрім передавання, також підготують документи, на підставі яких до списку "Міжнародних спонсорів війни" внесли ті чи інші дані.

Також у НАЗК вже забезпечили переадресацію зі сторінки "Міжнародних спонсорів війни" на "Державний реєстр санкцій". Агентство вказало, що це зробили для того, щоб зробити перевіреним та єдиним інформування про суб’єктів, щодо яких Україна запровадила санкції.

НАЗК повідомило Кабмін про наявність інших складових порталу "Війна і санкції". Зокрема, там є списки підсанкційних фізичних та юридичних осіб та розділи:

→ "Компоненти у зброї";

→ "Інструменти війни";

→ "Кандидати на санкції";

→ "Війна і мистецтво";

→ "Війна і спорт";

→ "Іноземці в російських компаніях".

В агентстві наголосили, що ведення зазначених реєстрів також потребує унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування. Тому до розв'язання цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий.

НАЗК вживатиме заходів з передання інформації, яка міститься в інших складових частинах порталу "Війна і санкції" для забезпечення ефективної санкційної політики.

Там зазначили, що всі вищеназвані рішення Нацагентство ухвалило з урахуванням витягу з протоколу засідання уряду від 15.03.2024 р. Nº30.