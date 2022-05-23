"Рекорд, которого не должно быть". Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн – ООН

Нападение России на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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"Это рекорд, которого не должно быть. Он должен стать тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, заставляющих невинных людей бросать свои дома", – заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

К началу большой войны в Украине количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 млн человек. После неспровоцированной агрессии России это число увеличилось еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 млн уехали за границу.

Читайте также Как получить статус беженца или временную защиту в ЕС и что лучше выбрать "Международная реакция на людей, бегущих от войны в Украине, была преимущественно положительной. Сочувствие до сих пор существует, и нам нужна подобная мобилизация для всех кризисов во всем мире. Но гуманитарная помощь – это паллиатив, а не лечение. Чтобы переломить тенденцию [к увеличению количества беженцев], единственным ответом является мир и стабильность", – заявил Гранди. В Польше каждый четвертый трудоспособный беженец Украины уже нашел работу. Это уникальное явление мирового масштаба в сфере беженцев

Андрей Водяный

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