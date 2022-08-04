"Ремонт" Антоновского моста. Военная техника все равно не пройдет – экс-советник главы ОВА

Грузовые автомобили и военная техника не смогут проехать по Антоновскому мосту в Херсоне, несмотря на "ремонт", который провели оккупанты. Об этом в интервью 24 каналу заявил экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Он отметил, что вчера, 3 августа, РФ выпустила пропагандистское видео о ремонте моста — якобы по нему уже открыли движение.

Хлань рассказал, что россияне привезли из Новой Каховки бетонные дорожные плиты "и сделали конструкцию, на которую просто как эстакада наложили эти дорожные плиты".

По его словам, этим они фактически увеличили нагрузку на мост.

"Единственное, что может там проезжать, это гражданский транспорт, легковые автомобили... Но никакой грузовой автомобиль, никакое тяжелое вооружение там проехать не может, поэтому весь этот ремонт — не более, чем пропагандистская картинка", – сказал Хлань.

Он также сообщил, что 3 августа вечером возле Антоновского моста ударами ВСУ была уничтожена строительная техника россиян, которую они пригнали из временно оккупированного Крыма.

В июле Вооруженные Силы Украины предположительно из ракетных систем M142 HIMARS высокоточными ударами вывели из строя этот автомобильный мост, повредили Дарьевский мост, а также Антоновский железнодорожный. Сделано это для того, чтобы усложнить противнику снабжение на правом берегу Днепра и постараться отрезать местную их группировку от захваченных участков Левобережья и юга. Российские пропагандисты заявляли, что все украинские снаряды были сбиты, а мост не пострадал.

1 августа пропагандистский ресурс страны-оккупанта РИА Новости выложил ролик, как в Херсоне, рядом с поврежденным Антоновским мостом заработала паромная переправа.

Вадим Ребрина

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