Репортаж журналиста LIGA.net победил на конкурсе "Война в объективе"
Репортаж руководителя редакции экстремально качественного контента LIGA.net Дмитрия Фионика, который сейчас служит в отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес", победил на конкурсе журналистских работ о национальном сопротивлении и обороне Украины "Война в объективе".
6–7 июня 2025 года в Киеве проходит Второй фестиваль документалистики "Война в объективе", начатый в 2024 году Отделом коммуникаций Командования Сил территориальной обороны ВСУ.
В рамках фестиваля прошел конкурс журналистских и документальных работ, посвященных теме национального сопротивления. Победителей в нескольких номинациях выбирало жюри, в состав которого входили бывшие журналисты, ныне служащие в рядах Вооруженных Сил Украины.
Репортаж Дмитрия Фионика о боевом дежурстве расчета БПЛА победил в номинации "Текстовый репортаж".