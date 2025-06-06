Репортаж журналиста LIGA.net победил на конкурсе "Война в объективе"

Материал Дмитрия Фионика о боевом дежурстве расчета БпЛА победил в номинации "Текстовый репортаж"

Дмитрий Фионик

Репортаж руководителя редакции экстремально качественного контента LIGA.net Дмитрия Фионика, который сейчас служит в отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес", победил на конкурсе журналистских работ о национальном сопротивлении и обороне Украины "Война в объективе".

6–7 июня 2025 года в Киеве проходит Второй фестиваль документалистики "Война в объективе", начатый в 2024 году Отделом коммуникаций Командования Сил территориальной обороны ВСУ.

Читайте сам материал "Братик, я за эту землю на войну пошел". Репортаж с боевого дежурства расчета БпЛА

В рамках фестиваля прошел конкурс журналистских и документальных работ, посвященных теме национального сопротивления. Победителей в нескольких номинациях выбирало жюри, в состав которого входили бывшие журналисты, ныне служащие в рядах Вооруженных Сил Украины.

Репортаж Дмитрия Фионика о боевом дежурстве расчета БПЛА победил в номинации "Текстовый репортаж".