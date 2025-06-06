Репортаж журналіста LIGA.net переміг на конкурсі "Війна в об’єктиві"

Матеріал Дмитра Фіоніка про бойове чергування розрахунку БпЛА переміг у номінації "Текстовий репортаж"

Дмитро Фіонік

Репортаж керівника редакції екстремально якісного контенту LIGA.net Дмитра Фіоніка, який нині служить в окремому полку безпілотних систем "Ахіллес", переміг на конкурсі журналістських робіт про національний спротив та оборону України "Війна в об’єктиві".

6–7 червня 2025 року в Києві відбувається Другий фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві", започаткований 2024 року Відділом комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Читайте сам матеріал "Братику, я за цю землю на війну пішов". Репортаж із бойового чергування розрахунку БпЛА

У межах фестивалю відбувся конкурс журналістських і документальних робіт, присвячених темі національного спротиву. Переможців у кількох номінаціях обирало журі, до складу якого входили колишні журналісти, котрі сьогодні несуть службу в лавах Збройних Сил України.

Репортаж Дмитра Фіоніка про бойове чергування розрахунку БпЛА переміг у номінації "Текстовий репортаж".