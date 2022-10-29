Решение сорвать "зерновое соглашение" Россия приняла еще в сентябре – Зеленский

Решение приостановить участие в "зерновом соглашении" было принято Россией еще в сентябре. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский. Он убежден, что мир не должен позволять "кучке людей где-то в Кремле" решать судьбы жителей Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

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"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу", – сказал президент.

Но, на самом деле, по его словам, это не сегодняшнее решение РФ. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с украинским продовольствием, отметил Зеленский.

По его информации, с сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель.

"Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабного голода для Африки, Азии", – сказал Зеленский.

Сегодня, по словам президента, более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. По его мнению, это означает, что для более 7 миллионов потребителей ухудшился доступ к продовольствию.

Зеленский также обратил внимание, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по Военно-Морским силам Украины, гарантирующим безопасность зерновому коридору.

"Сейчас нужна жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", – заявил президент.

По его убеждению, Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

"Но почему какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? У мира есть сила, чтобы защитить людей от этого. Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности", – отметил президент.

Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".

В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.

Вадим Ребрина

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