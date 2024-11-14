Республиканцы получили контроль над Палатой представителей Конгресса США
Республиканская партия США получила контроль над Палатой представителей, набрав 218 необходимых для этого мандатов. Об этом пишет газета The New York Times.
Республиканцы получили минимальное большинство в 218 мандатов в нижней палате Конгресса, тогда как у демократов – 208.
Итак, в январе 2025 года Республиканская партия сосредоточит в своих руках всю власть в США: их представитель займет пост президента, также они получат контроль над Сенатом и Палатой представителей.
Это обеспечит избранному президенту Дональду Трампу возможность в течение следующих двух лет активно продвигать свою политику и оперативно осуществлять важные назначения.
На промежуточных выборах в США, проходящих через два года после президентских, переизбираются все члены Палаты представителей, треть сенаторов и 36 из 50 губернаторов штатов.
- 6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.