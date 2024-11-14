Республиканцы получили контроль над Палатой представителей Конгресса США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в Конгрессе (Фото: ЕРА)

Республиканская партия США получила контроль над Палатой представителей, набрав 218 необходимых для этого мандатов. Об этом пишет газета The New York Times.

Республиканцы получили минимальное большинство в 218 мандатов в нижней палате Конгресса, тогда как у демократов – 208.

Итак, в январе 2025 года Республиканская партия сосредоточит в своих руках всю власть в США: их представитель займет пост президента, также они получат контроль над Сенатом и Палатой представителей.

Это обеспечит избранному президенту Дональду Трампу возможность в течение следующих двух лет активно продвигать свою политику и оперативно осуществлять важные назначения.

На промежуточных выборах в США, проходящих через два года после президентских, переизбираются все члены Палаты представителей, треть сенаторов и 36 из 50 губернаторов штатов.

Інфографіка: NYT
Инфографика: NYT
  • 6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.
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