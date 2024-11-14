Республіканці здобули контроль над Палатою представників Конгресу США
Республіканська партія США здобула контроль над Палатою представників, набравши 218 необхідних для цього мандатів. Про це пише газета The New York Times.
Республіканці мають мінімальну більшість у 218 мандатів у нижній палаті Конгресу, тоді як у демократів – 208.
Отже, у січні 2025 року Республіканська партія зосередить у своїх руках усю владу в США: їхній представник обійме посаду президента, також вони матимуть контроль над Сенатом і Палатою представників.
Як пише CNN, це забезпечить обраному президенту Дональду Трампу можливість протягом наступних двох років активно просувати свою політику та оперативно здійснювати важливі призначення.
На проміжних виборах у США, що відбуваються через два роки після президентських, переобираються всі члени Палати представників, третина сенаторів і 36 із 50 губернаторів штатів.
- 6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.