Республіканці здобули контроль над Палатою представників Конгресу США

Республіканці мають мінімальну більшість у 218 мандатів у нижній палаті Конгресу, тоді як у демократів – 208

Спікер Палати представників Майк Джонсон у Конгресі (Фото: ЕРА)

Республіканська партія США здобула контроль над Палатою представників, набравши 218 необхідних для цього мандатів. Про це пише газета The New York Times.

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Республіканці мають мінімальну більшість у 218 мандатів у нижній палаті Конгресу, тоді як у демократів – 208.

Отже, у січні 2025 року Республіканська партія зосередить у своїх руках усю владу в США: їхній представник обійме посаду президента, також вони матимуть контроль над Сенатом і Палатою представників.

Як пише CNN, це забезпечить обраному президенту Дональду Трампу можливість протягом наступних двох років активно просувати свою політику та оперативно здійснювати важливі призначення.

На проміжних виборах у США, що відбуваються через два роки після президентських, переобираються всі члени Палати представників, третина сенаторів і 36 із 50 губернаторів штатів.

Інфографіка: NYT