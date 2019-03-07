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07.03.2019, 10:40

Reuters: Кремль в Украине выбирает из трех зол меньшее

Reuters: Кремль в Украине выбирает из трех зол меньшее - Фото
Фото: Pixabay

Хотя победа Порошенко - худший вариант для России, другие кандидаты тоже не слишком хороши, пишут журналисты

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Ни один из трех лидеров президентской гонки в Украине не устраивает Кремль, хотя победа действующего президента Петра Порошенко остается наихудшим вариантом. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что Порошенко сделал яростную оппозицию Москве центральным пунктом своей компании.

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Однако Юлия Тимошенко, которая сейчас по опросам занимает третье место, называет Россию страной-агрессором. А Владимир Зеленский поддерживает вступление Украины в Евросоюз и также говорит, что между Украиной и Россией идет война.

Зеленского в его кампании поддерживает олигарх Игорь Коломойский, который в свое время финансировал отряды для отражения российской агрессии. Вместе с тем, некоторые заявления этого кандидата делают его более приемлемым для Кремля, чем Порошенко: например, утверждение, что прямые переговоры между Киевом и Москвой неизбежны.

Что касается Тимошенко, у нее есть опыт переговоров с Россией – во времена, когда она была премьер-министром и потому должна была придерживаться более прагматичной позиции. То есть, потенциально для Кремля и Тимошенко, и Зеленский предпочтительнее, потому что с ними есть хоть какая-то возможность для переговоров. При этом Зеленский - наименьше зло, говорят эксперты, опрошенные Reuters.

Напомним, выборы в Украине обсудили сегодня, 7 марта, заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл и президент Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, юлия тимошенко
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