Reuters: В Китае задержали дипломата, которого рассматривали на должность главы МИД

Лю Цзяньчао (Фото: EPA)

В начале августа высокопоставленного китайского дипломата Лю Цзяньчао, которого считают потенциальным министром иностранных дел, власти забрали на допрос. Об этом Reuters сообщили пятеро собеседников, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников, 61-летнего Лю задержали после возвращения из рабочей поездки в Сингапур, Южную Африку и Алжир, которая завершилась 30 июля. Двое из них добавили, что в начале августа его дом обыскали власти.

Причина допроса неизвестна.

Журналисты отмечают, что задержание Лю является самым масштабным исчезновением дипломата с тех пор, как Китай отстранил своего бывшего министра иностранных дел и протеже президента Си Цзиньпина Цинь Ганга в 2023 году.

С 2022 года Лю возглавляет Международный отдел Коммунистической партии, орган, ответственный за управление связями с иностранными политическими партиями. Его профиль остается на веб-сайте отдела.

Дипломаты в Пекине и аналитики широко рассматривали его как вероятного кандидата на пост министра иностранных дел после ветерана Ван И, но его не повысили во время ежегодной перестановки в правительстве.

Лю работал в китайской миссии в Великобритании, а также послом в Индонезии и на Филиппинах. С 2015 по 2018 год он занимал две должности подряд в антикоррупционных структурах Китая, где помогал разыскивать коррумпированных чиновников, сбежавших за границу.