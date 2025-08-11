Reuters: У Китаї для допиту затримали відомого дипломата, якого розглядали на посаду глави МЗС

Лю Цзяньчао (Фото: EPA)

На початку серпня високопоставленого китайського дипломата Лю Цзяньчао, якого вважають потенційним міністром закордонних справ, влада забрала на допит. Про це Reuters повідомили пʼятеро співрозмовників, знайомих із цим питанням.

За словами співрозмовників, 61-річного Лю затримали після повернення з робочої поїздки до Сінгапуру, Південної Африки та Алжиру, яка завершилася 30 липня. Двоє з них додали, що на початку серпня його будинок обшукала влада.

Причина допиту невідома.

Журналісти зазначають, що затримання Лю є наймасштабнішим зникненням дипломата з того часу, як Китай усунув свого колишнього міністра закордонних справ та протеже президента Сі Цзіньпіна Цінь Ганга у 2023 році.

З 2022 року Лю очолює Міжнародний відділ Комуністичної партії, орган, відповідальний за управління зв'язками з іноземними політичними партіями. Його профіль залишається на вебсайті відділу.

Дипломати в Пекіні та аналітики широко розглядали його як ймовірного кандидата на посаду міністра закордонних справ після ветерана Ван І, але його не підвищили під час щорічної перестановки в уряді.

Лю працював у китайській місії у Великій Британії, а також послом в Індонезії та на Філіппінах. З 2015 до 2018 року він обіймав дві посади поспіль в антикорупційних структурах Китаю, де допомагав розшукувати корумпованих чиновників, які втекли за кордон.