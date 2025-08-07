У Південній Кореї прокуратура просить арешту для колишньої першої леді

Кім Кон Хі інкримінують причетність до маніпуляцій із цінами на акції, втручання у вибори, а також отримання хабарів

Кім Кон Хі (Фото: Yonhap / EPA)

Команда спеціальних прокурорів у четвер, 7 серпня, запросила ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі, через день після допиту її за звинуваченнями у втручанні у вибори та інших порушеннях. Про це повідомило агентство Yonhap.

За даними прокуратури, колишню першу леді звинувачують у порушенні трьох законів – про ринок капіталу, про політичні фонди та про отримання хабарів за посередництво.

"Ми запросили ордер, визначивши, що критерії для ордера на арешт були виконані", – сказав помічник спеціального прокурора.

Неназвані співрозмовники розповіли журналістам, що слухання щодо видавання ордера відбудеться наступного вівторка в Центральному районному суді Сеула.

Кім, дружина ув'язненого колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, з'явилася в середу до офісу спеціального прокурора для допиту щодо її ймовірної участі в схемі маніпуляцій з цінами на акції, втручання у висування кандидатів на парламентських виборах 2022 року та отримання хабарів в обмін на ділові послуги для "Церкви об'єднання".

Вважається, що звинувачення, перелічені в ордері на арешт, пов'язані з цими діяннями. Повідомляється, що її також допитували щодо виключення дорогоцінного намиста з обов'язкової юридичної декларації про активи, але пов'язане з цим звинувачення не було включено до ордера.

Кім, як повідомляється, здебільшого заперечувала звинувачення проти неї.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом країни, критерії арешту містять побоювання щодо знищення доказів та ризику втечі.