У Південній Кореї прокуратура просить арешту для колишньої першої леді
Команда спеціальних прокурорів у четвер, 7 серпня, запросила ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі, через день після допиту її за звинуваченнями у втручанні у вибори та інших порушеннях. Про це повідомило агентство Yonhap.
За даними прокуратури, колишню першу леді звинувачують у порушенні трьох законів – про ринок капіталу, про політичні фонди та про отримання хабарів за посередництво.
"Ми запросили ордер, визначивши, що критерії для ордера на арешт були виконані", – сказав помічник спеціального прокурора.
Неназвані співрозмовники розповіли журналістам, що слухання щодо видавання ордера відбудеться наступного вівторка в Центральному районному суді Сеула.
Кім, дружина ув'язненого колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, з'явилася в середу до офісу спеціального прокурора для допиту щодо її ймовірної участі в схемі маніпуляцій з цінами на акції, втручання у висування кандидатів на парламентських виборах 2022 року та отримання хабарів в обмін на ділові послуги для "Церкви об'єднання".
Вважається, що звинувачення, перелічені в ордері на арешт, пов'язані з цими діяннями. Повідомляється, що її також допитували щодо виключення дорогоцінного намиста з обов'язкової юридичної декларації про активи, але пов'язане з цим звинувачення не було включено до ордера.
Кім, як повідомляється, здебільшого заперечувала звинувачення проти неї.
Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом країни, критерії арешту містять побоювання щодо знищення доказів та ризику втечі.
- 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 15 січня 2025 року Юна вдалося заарештувати. 26 січня прокуратура висунула йому обвинувачення у спробі державного перевороту.
- 8 березня Юн вийшов з-під варти. Він покинув Сеульський центр ув’язнення, в якому перебував понад 50 днів.
- 10 липня суд у Сеулі знову заарештував колишнього президента Південної Кореї.
