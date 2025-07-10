У Південній Кореї вдруге заарештували колишнього президента

Вперше Юн Сок Йоля заарештували в січні, але вже в березні його звільнили з-під варти

Юн Сок Йоль (Фото: Kim Hong-Ji/EPA)

У четвер, 10 липня, суд Сеула видав ордер на арешт колишнього президента Юн Сок Йоля у зв'язку з його невдалою спробою запровадити воєнний стан наприкінці 2024 року, взявши його під варту вдруге. Про це повідомило агентство Yonhap.

Старший суддя Центрального районного суду Сеула видав ордер за запитом генпрокурора, посилаючись на побоювання, що колишній президент Південної Кореї може знищити докази.

Читайте також Воєнний стан на шість годин. Чому вибухнула криза у Південній Кореї

Команда прокуратури домагалася видачі ордера за п'ятьма ключовими звинуваченнями, включно з ймовірним порушенням Юном прав членів кабінету міністрів. Це проявилося в тому, що він викликав на засідання лише обмежене число урядовців, незадовго до оголошення воєнного стану 3 грудня.

Юн і його адвокати були присутні на слуханні та відкинули всі звинувачення, після чого колишнього президента доправили в сеульський центр ув'язнення, де він має очікувати рішення суду.

Також колишнього президента звинувачують у створенні фальшивого документа про оголошення воєнного стану після 3 грудня 2024 року, щоб надати легітимності своїм діям, та в тому, що він доручив підписання документа тодішнім прем'єр-міністру та міністру оборони.

Інші звинувачення стосуються його нібито вказівки речнику з питань іноземної преси поширювати неправдиві заяви та його вказівки Службі безпеки президента перешкодити його затриманню слідчими на початку січня та його наказу видалити записи дзвінків із захищених телефонів, що використовуються трьома військовими командирами.