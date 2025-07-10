В Южной Корее во второй раз арестовали бывшего президента

Впервые Юн Сок Еля арестовали в январе, но уже в марте его освободили из-под стражи

Юн Сок Ель (Фото: Kim Hong-Ji/EPA)

В четверг, 10 июля, суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Еля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в конце 2024 года, взяв его под стражу во второй раз. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Старший судья Центрального районного суда Сеула выдал ордер по запросу генпрокурора, ссылаясь на опасения, что бывший президент Южной Кореи может уничтожить доказательства.

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Команда прокуратуры добивалась выдачи ордера по пяти ключевым обвинениям, включая вероятное нарушение Юном прав членов Кабинета министров. Это проявилось в том, что он вызвал на заседание лишь ограниченное число членов правительства, незадолго до объявления военного положения 3 декабря.

Юн и его адвокаты присутствовали на слушании и отвергли все обвинения, после чего бывшего президента доставили в сеульский центр заключения, где он должен ожидать решения суда.

Также бывший президент обвиняется в создании фальшивого документа об объявлении военного положения после 3 декабря 2024 года, чтобы предоставить легитимности своим действиям, и в том, что он поручил подписание документа тогдашним премьер-министру и министру обороны.

Другие обвинения касаются его якобы указания пресс-секретарю по вопросам иностранной прессы распространять ложные заявления и его указания Службе безопасности президента помешать его задержанию следователями в начале января и его приказу удалить записи звонков с защищенных телефонов, используемых тремя военными командирами.