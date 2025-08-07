В Южной Корее прокуратура просит ареста для бывшей первой леди

Ким Кон Хи инкриминируют причастность к манипуляциям с ценами на акции, вмешательство в выборы, а также получение взяток

Ким Кон Хи (Фото: Yonhap / EPA)

Команда специальных прокуроров в четверг, 7 августа, запросила ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи, через день после допроса ее по обвинениям во вмешательстве в выборы и других нарушениях. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным прокуратуры, бывшую первую леди обвиняют в нарушении трех законов – о рынке капитала, о политических фондах и о получении взяток за посредничество.

"Мы запросили ордер, определив, что критерии для ордера на арест были выполнены", – сказал помощник специального прокурора.

Неназванные собеседники рассказали журналистам, что слушание о выдаче ордера состоится в следующий вторник в Центральном районном суде Сеула.

Ким, жена заключенного бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, явилась в среду в офис специального прокурора для допроса относительно ее вероятного участия в схеме манипуляций с ценами на акции, вмешательства в выдвижение кандидатов на парламентских выборах 2022 года и получения взяток в обмен на деловые услуги для "Церкви объединения".

Считается, что обвинения, перечисленные в ордере на арест, связаны с этими действиями. Сообщается, что ее также допрашивали относительно исключения драгоценного ожерелья из обязательной юридической декларации об активах, но связанное с этим обвинение не было включено в ордер.

Ким, как сообщается, в основном отрицала обвинения против нее.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу страны, критерии ареста предусматривают опасения относительно уничтожения доказательств и риска побега.