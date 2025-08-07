В Южной Корее прокуратура просит ареста для бывшей первой леди
Команда специальных прокуроров в четверг, 7 августа, запросила ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи, через день после допроса ее по обвинениям во вмешательстве в выборы и других нарушениях. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По данным прокуратуры, бывшую первую леди обвиняют в нарушении трех законов – о рынке капитала, о политических фондах и о получении взяток за посредничество.
"Мы запросили ордер, определив, что критерии для ордера на арест были выполнены", – сказал помощник специального прокурора.
Неназванные собеседники рассказали журналистам, что слушание о выдаче ордера состоится в следующий вторник в Центральном районном суде Сеула.
Ким, жена заключенного бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, явилась в среду в офис специального прокурора для допроса относительно ее вероятного участия в схеме манипуляций с ценами на акции, вмешательства в выдвижение кандидатов на парламентских выборах 2022 года и получения взяток в обмен на деловые услуги для "Церкви объединения".
Считается, что обвинения, перечисленные в ордере на арест, связаны с этими действиями. Сообщается, что ее также допрашивали относительно исключения драгоценного ожерелья из обязательной юридической декларации об активах, но связанное с этим обвинение не было включено в ордер.
Ким, как сообщается, в основном отрицала обвинения против нее.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу страны, критерии ареста предусматривают опасения относительно уничтожения доказательств и риска побега.
- 3 декабря 2024 года тогдашний президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию об отмене военного положения.
- 15 января 2025 года Юна удалось арестовать. 26 января прокуратура выдвинула ему обвинения в попытке государственного переворота.
- 8 марта Юн вышел из-под стражи. Он покинул Сеульский центр заключения, в котором находился более 50 дней.
- 10 июля суд в Сеуле снова арестовал бывшего президента Южной Кореи.
Комментарии (0)