Арестованный президент Южной Кореи лежал на полу камеры и отказывался от допроса
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который находится под стражей, отказался идти на допрос, лежа на полу камеры. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News Agency.
1 августа за ним пришли прокуроры, чтобы отвести на допрос. Однако экс-президент оказал сопротивление.
"Подозреваемый упорно отказывался это сделать, лежа на земле в белье и не будучи одетым в тюремную форму", – заявила представитель специального прокурора О Чжон Хи на пресс-конференции.
По ее словам, следователи повторят попытку, даже если придется применить силу. По информации Yonhap, бывший президент был одет только в нижнюю рубашку и нижнее белье.
В то же время один из его адвокатов сообщил агентству Reuters, что Юн Сок Ель с июля снова содержится в одиночной камере из-за попытки объявить ему новое подозрение. Это небольшое помещение, в котором температура воздуха приближалась к 40 градусам по Цельсию.
Обсуждение его внешнего вида, по словам адвоката, является "оскорблением достоинства" и демонстрирует, как государство нарушает права заключенных.
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