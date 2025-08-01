Арестованный президент Южной Кореи лежал на полу камеры и отказывался от допроса

Представитель спецпрокурора заявил, что к экс-президенту могут применить силу, если он продолжит

Юн Сок Ель (Фото: EPA/SONG KYUNG-SEOK)

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который находится под стражей, отказался идти на допрос, лежа на полу камеры. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News Agency.

1 августа за ним пришли прокуроры, чтобы отвести на допрос. Однако экс-президент оказал сопротивление.

"Подозреваемый упорно отказывался это сделать, лежа на земле в белье и не будучи одетым в тюремную форму", – заявила представитель специального прокурора О Чжон Хи на пресс-конференции.

По ее словам, следователи повторят попытку, даже если придется применить силу. По информации Yonhap, бывший президент был одет только в нижнюю рубашку и нижнее белье.

В то же время один из его адвокатов сообщил агентству Reuters, что Юн Сок Ель с июля снова содержится в одиночной камере из-за попытки объявить ему новое подозрение. Это небольшое помещение, в котором температура воздуха приближалась к 40 градусам по Цельсию.

Обсуждение его внешнего вида, по словам адвоката, является "оскорблением достоинства" и демонстрирует, как государство нарушает права заключенных.