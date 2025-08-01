Заарештований президент Південної Кореї лежав на підлозі камери й відмовлявся від допиту
Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який перебуває під вартою, відмовився йти на допит, лежачи на підлозі камери. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap News Agency.
1 серпня за ним прийшли прокурори, щоб відвести на допит. Однак експрезидент чинив опір.
"Підозрюваний наполегливо відмовлявся це зробити, лежачи на землі в білизні й не бувши одягненим у тюремну форму", – заявила представниця спеціального прокурора О Чжон Хі на пресконференції.
За її словами, слідчі повторять спробу, навіть якщо доведеться застосувати силу. За інформацією Yonhap, колишній президент був одягнений тільки в спідню сорочку і спідню білизну.
Водночас один із його адвокатів повідомив агентству Reuters, що Юн Сок Йоль з липня знову утримується в окремій камері через спробу оголосити йому нову підозру. Це невелике приміщення, в якому температура повітря наближалася до 40 градусів за Цельсієм.
Обговорення його зовнішнього вигляду, за словами адвоката, є "образою гідності" і демонструє, як держава порушує права ув'язнених.
- 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту. Через кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо його скасування.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура висунула звинувачення Юну у спробі державного перевороту.
- 8 березня Юн вийшов з-під варти. Він покинув Сеульський центр ув'язнення, в якому перебував понад 50 днів.
- 10 липня Юна заарештували вдруге у зв'язку з невдалою спробою запровадити воєнний стан.
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