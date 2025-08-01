Заарештований президент Південної Кореї лежав на підлозі камери й відмовлявся від допиту

Представник спецпрокурора заявив, що до експрезидента можуть застосувати силу, якщо він продовжить

Юн Сок Йоль (Фото: EPA/SONG KYUNG-SEOK)

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який перебуває під вартою, відмовився йти на допит, лежачи на підлозі камери. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap News Agency.

1 серпня за ним прийшли прокурори, щоб відвести на допит. Однак експрезидент чинив опір.

"Підозрюваний наполегливо відмовлявся це зробити, лежачи на землі в білизні й не бувши одягненим у тюремну форму", – заявила представниця спеціального прокурора О Чжон Хі на пресконференції.

За її словами, слідчі повторять спробу, навіть якщо доведеться застосувати силу. За інформацією Yonhap, колишній президент був одягнений тільки в спідню сорочку і спідню білизну.

Водночас один із його адвокатів повідомив агентству Reuters, що Юн Сок Йоль з липня знову утримується в окремій камері через спробу оголосити йому нову підозру. Це невелике приміщення, в якому температура повітря наближалася до 40 градусів за Цельсієм.

Обговорення його зовнішнього вигляду, за словами адвоката, є "образою гідності" і демонструє, як держава порушує права ув'язнених.