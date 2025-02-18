Reuters вело двухдневную трансляцию с видом на Майдан Незалежности. Власть отреагировала
Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямой эфир с видом на Майдан Незалежности в Киеве, установив камеру в гостинице "Украина". Онлайн-трансляция продолжалась до 18 февраля, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что обратился по этому поводу в правоохранительные органы.
Хотя видео Reuters было подписано как "LIVE: Майдан Незалежности, Киев", подпись ниже содержала другую тематику: "Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призывали к увеличению расходов на усиление обороноспособности континента, но остались расколотыми относительно идеи развертывания миротворцев в Украине для поддержки любой".
Трансляция длилась более трех часов, показывая Майдан Незалежности и киевлян.
Ткаченко поблагодарил за реакцию общественности и медиа и заявил, что обратился по этому поводу в правоохранительные органы.
"Приведенные ими аргументы учтены, сдержанно прекращены", – написал чиновник.
- До полномасштабного российского вторжения Reuters также проводило прямой эфир с видом на Майдан Незалежности. Тогда на трансляцию прилетело объявление "Продам гараж" с номером посольства РФ.