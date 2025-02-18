Reuters вело двухдневную трансляцию с видом на Майдан Незалежности. Власть отреагировала

Майдан Незалежности (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямой эфир с видом на Майдан Незалежности в Киеве, установив камеру в гостинице "Украина". Онлайн-трансляция продолжалась до 18 февраля, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

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Хотя видео Reuters было подписано как "LIVE: Майдан Незалежности, Киев", подпись ниже содержала другую тематику: "Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призывали к увеличению расходов на усиление обороноспособности континента, но остались расколотыми относительно идеи развертывания миротворцев в Украине для поддержки любой".

Трансляция длилась более трех часов, показывая Майдан Незалежности и киевлян.

Ткаченко поблагодарил за реакцию общественности и медиа и заявил, что обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

"Приведенные ими аргументы учтены, сдержанно прекращены", – написал чиновник.

Скриншот по трансляции Reuters на YouTube