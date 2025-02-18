Reuters вело дводенну трансляцію із видом на Майдан Незалежності. Влада відреагувала

Майдан Незалежності (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Журналісти інформаційного агентства Reuters 17 лютого запустили прямий ефір із видом на Майдан Незалежності у Києві, встановивши камеру в готелі "Україна". Онлайн-трансляція тривала до 18 лютого, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

Хоч відео Reuters було підписане як "LIVE: Майдан Незалежності, Київ", підпис нижче містив іншу тематику: "Європейські лідери, які зібралися в Парижі на екстрені переговори, закликали до збільшення видатків на посилення обороноздатності континенту, але залишилися розколотими щодо ідеї розгортання миротворців в Україні для підтримки будь-якої мирної угоди".

Першу трансляцію Reuters розпочало 17 лютого, вона тривала майже дві години. Другий прямий ефір журналісти розпочали наступного дня, вона завершилася за три години.

Ткаченко подякував за реакцію громадськості та медіа і заявив, що звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

"Наведені ними аргументи враховані, стрім припинений", – написав чиновник.

Скриншот із трансляції Reuters на YouTube