Reuters: Встреча Зеленского и Трампа, о которой говорили оба, еще не запланирована

Ранее оба политика допускали, что могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Встреча президента Владимира Зеленского и кандидата в лидеры США Дональда Трампа еще не запланирована. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окружение республиканца.

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Зеленский находится в США и планирует встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, кандидатом на этот пост Камалой Харрис и Трампом, но по словам людей, близких к Трампу, встреча еще не назначена.

На предвыборном мероприятии в Пенсильвании 45 президент США заявил, что Зеленский якобы хочет победы Харрис: "Он так хочет, чтобы они выиграли эти выборы, но я бы поступил по-другому — я буду мирно работать".

22 сентября президент рассказал, что Украина продолжит жить по "плану Б", если Байден не поддержит План победы.

23 сентября Зеленский в интервью заявил, что не верит в существование у Трампа плана завершения войны в Украине.

Во время визита в США Зеленский посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании.

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