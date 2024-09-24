Reuters: Зустріч Зеленського і Трампа, про яку говорили обидва, ще не запланована

Раніше обидва політики допускали, що можуть зустрітися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Зустріч президента Володимира Зеленського та кандидата у лідери США Дональда Трампа ще не запланована. Про це повідомляє Reuters із посиланням на оточення республіканця.

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Зеленський перебуває у США і планує зустрітися з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, кандидаткою на цю посаду Камалою Гарріс і Трампом, але за словами людей, близьких до Трампа, зустріч ще не призначена.

На передвиборчому заході у Пенсильванії 45-й президент США заявив, що Зеленський нібито хоче перемоги Гарріс: "Він так хоче, щоб вони виграли ці вибори, але я б вчинив по-іншому — я буду мирно працювати".

22 вересня президент розповів, що Україна продовжить жити за "планом Б", якщо Байден не підтримає План перемоги.

23 вересня Зеленський в інтерв'ю заявив, що не вірить в існування у Трампа плану завершення війни в Україні.

Під час візиту до США Зеленський відвідав завод із виготовлення снарядів у Пенсільванії.

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