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Рейтинг демократий от Economist: В Украине - гибридный режим

Рейтинг демократий от Economist: В Украине - гибридный режим - Фото
Фото: скриншот из видео The Economist Intelligence Unit/Youtube
22.01.2020, 15:03

Самой демократичной страной назвали Норвегию, самой авторитарной - Северную Корею

Украина поднялась на 6 мест в рейтинге "Индекс демократии 2019", заняв 78 место и попав в категорию гибридных режимов. Ежегодный рейтинг составляет британское издание The Economist.

Украина получила 5,9 баллов из 10 возможных, ей не хватило 0,11 для того, чтобы оказаться в категории несовершенных демократий. По сравнению с прошлым годом результат улучшился на 0,2 балла.

В рейтинге государства разделены на четыре категории: полные демократии, несовершенные демократии, гибридные режимы, авторитарные режимы.

Оценка проводится по пяти группам показателей: электоральный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическое участие, политическая культура, гражданские свободы. По всем из них, кроме деятельности правительства (всего 2,71 балла из 10), Украина попала в категорию несовершенных демократий.

Лидер рейтинга - Норвегия с результатом 9,87 баллов, немного отстали от нее Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Большинство стран Западной Европы также оказались полными демократиями. А вот США с результатом 7,96 были признаны демократией несовершенной. Замыкает рейтинг Северная Корея, у нее 167 место и результат 1,08.

Россия разделила 134 место с Конго, набрав 3,11 балла и оказавшись в категории авторитарных режимов. В РФ дела с демократией чуть лучше, чем в Египте и Вьетнаме, и чуть хуже, чем в Гвинее и Зимбабве.

Индекс демократии рассчитан по методике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение Economist), он основан на экспертных оценках и результатах опросов общественного мнения в соответствующих странах.

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демократия Economist индекс демократии гибридный режим
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