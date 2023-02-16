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LOGFAS в Минобороны. Резников рассказал Столтенбергу, что с "логистикой НАТО" в Украине

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16.02.2023, 12:34
LOGFAS в Минобороны. Резников рассказал Столтенбергу, что с
Алексей Резников и Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
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Министр обороны Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили внедрение стандартов НАТО в сфере логистики Министерства обороны. Об этом Резников сообщил в Facebook.

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По словам главы Минобороны, со Столтенбергом обсудили "наши успешные решения о дальнейших шагах по внедрению стандартов НАТО".

Как отметил Резников, в частности речь шла о внедрении системы LOGFAS – одной из информационных систем логистики НАТО и стран-членов Альянса.

"Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами как в силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Это о прозрачности, подотчетности и полной открытости с нашей стороны", – сообщил министр обороны.

По словам Резникова, он рассказал генсеку НАТО, как работает LOGFAS в Украине, а Столтенберг приветствовал эти нововведения.

ДОПОЛНЕНО в 13:25. Резников добавил, что они со Столтенбергом договорились о системном взаимодействии по обучению персонала Минобороны на базе NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и поставке) и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в МОУ.

"Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО", – пояснил министр обороны.

  • 14 февраля Столтенберг заявил, что НАТО следовало больше помогать Украине до того, как Кремль решился на начало прямого вторжения в феврале 2022 года. 

Читайте также: ВСУ будут готовы к наступлению на западной технике через несколько месяцев — Резников

Наталія Медведєва
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Алексей Резников нато минобороны йенс столтенберг LOGFAS
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