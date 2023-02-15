ВСУ будут готовы к наступлению на западной технике через несколько месяцев — Резников
Вооруженные Силы Украины будут полноценно готовы к наступлению на западной технике через несколько месяцев. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу.
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По его словам, союзники четко озвучили сроки поставок западной техники, которые привязаны к продолжительности обучения украинских воинов.
Он отметил, что техника не может зайти в Украину просто так, а экипажи для машин Bradley, Stryker и других систем должны пройти подготовку.
"И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения. Потому что у них задача — выполнение задачи, спланированной украинским Генштабом. И эта задача направлена, прежде всего, на деоккупацию территорий Украины", — сказал министр.
Резников заявил, что подобная подготовка требует времени — можно говорить о нескольких месяцах, когда Украина будет полноценно готова.
"А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", — резюмировал он.
- Выступая перед встречей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
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