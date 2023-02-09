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Резников намекнул на планы получить от союзников военные корабли

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 21:01
Резников намекнул на планы получить от союзников военные корабли - Фото
Фото - Twitter Резнікова

Министр обороны Алексей Резников намекнул на планы Украины получить от союзников военные корабли. Об этом он написал в Twitter.

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Глава Минобороны опубликовал фото на корабле с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который вчера прибыл с визитом в Украину.

"Всего год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет вооружена "Стингерами". Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ПЗРК. Итак, может ли кто-нибудь сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно…?" – написал Резников.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников флот литва корабль военная помощь
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