Резников намекнул на планы получить от союзников военные корабли

Министр обороны Алексей Резников намекнул на планы Украины получить от союзников военные корабли. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Минобороны опубликовал фото на корабле с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который вчера прибыл с визитом в Украину.

"Всего год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет вооружена "Стингерами". Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ПЗРК. Итак, может ли кто-нибудь сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно…?" – написал Резников.

Читайте также: "Остановить диктатора". Что Зеленский везет из Брюсселя: итоги

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.