Резников намекнул на планы получить от союзников военные корабли
09.02.2023, 21:01
Фото - Twitter Резнікова
Министр обороны Алексей Резников намекнул на планы Украины получить от союзников военные корабли. Об этом он написал в Twitter.
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Глава Минобороны опубликовал фото на корабле с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который вчера прибыл с визитом в Украину.
"Всего год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет вооружена "Стингерами". Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ПЗРК. Итак, может ли кто-нибудь сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно…?" – написал Резников.
- 19 января Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в который включены вертолеты Ми-8 и пушки L-70.
- На сегодняшнем брифинге Анушаускас объявил, что Литва передает Украине 36 зенитных установок L-70.
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