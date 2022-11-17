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Резников о Рамштайн-7: Свободный мир – с Украиной до победы

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 06:45
Резников о Рамштайн-7: Свободный мир – с Украиной до победы - Фото
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Свободный мир будет поддерживать Украину до победы на войне с Россией, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников после седьмого заседания формата Рамштайн.

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"Рамштайн-7 в нескольких словах. Свободный мир с нами до победы. Украина – это сила сейчас: возросший экономический потенциал, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика", – написал он.

Резников благодарен партнерам за поддержку и новые инициативы. Он также ожидает больших результатов еще до следующей встречи Рамштайн в Германии.

  • По результатам Рамштайн-7 Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы.
  • Встреча была успешной, считает глава Пентагона Ллойд Остин.

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Марко Сировой
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Алексей Резников рамштайн война военная помощь оружие
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