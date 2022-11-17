Резников о Рамштайн-7: Свободный мир – с Украиной до победы
17.11.2022, 06:45
Алексей Резников (фото - ЕРА)
Свободный мир будет поддерживать Украину до победы на войне с Россией, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников после седьмого заседания формата Рамштайн.
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"Рамштайн-7 в нескольких словах. Свободный мир с нами до победы. Украина – это сила сейчас: возросший экономический потенциал, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика", – написал он.
Резников благодарен партнерам за поддержку и новые инициативы. Он также ожидает больших результатов еще до следующей встречи Рамштайн в Германии.
- По результатам Рамштайн-7 Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы.
- Встреча была успешной, считает глава Пентагона Ллойд Остин.
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