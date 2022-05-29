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Резников обратился к ПА НАТО: Остановите пропаганду, признайте РФ государством-террористом

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 18:02
Резников обратился к ПА НАТО: Остановите пропаганду, признайте РФ государством-террористом - Фото
Ричард Блэк (скриншот видео Schiller Institute)

Министр обороны Алексей Резников призвал весь цивилизованный мир признать Россию государством-террористом, а Парламентскую ассамблею НАТО – проявить лидерство и остановить российскую пропаганду. Об этом он написал в Twitter.

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"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм, совершает геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО: будьте лидерами, донесите правду об этой войне до своего народа. Остановите российскую пропаганду!" – написал Резников.

Сейчас в Вильнюсе проходит ежегодное заседание ПА НАТО (29-30 мая). Изначально планировалось, что весенняя сессия состоится в Киеве, но Сейм Литвы предложил организовать ее Вильнюсе из-за полномасштабного вторжения РФ в Украине.

  • В партии Европейская солидарность заявили, что пятому президенту Петру Порошенко дважды отказали в выезде за границу для участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников нато пропаганда терроризм
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