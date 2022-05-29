UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал, экс-сенатор, институт. У Данилова рассказали, кто на Западе играет на руку России

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 11:46
Генерал, экс-сенатор, институт. У Данилова рассказали, кто на Западе играет на руку России - Фото
Ричард Блэк (скриншот видео Schiller Institute)

Несколько бывших западных представителей власти и учреждения продвигали на этой неделе нарративы российской пропаганды о войне в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что на этой неделе РФ через лояльных западных "экспертов" продвигала нарратив о якобы "неминуемой победе России" в войне и необходимости для Украины пойти на уступки.

По данным ЦПД, этот тезис продвигали:

– Французский центр исследований в сфере разведки. Опубликовал сводку, в которой частично продвигаются нарратив о якобы "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии";

– Экс-сенатор США Ричард Блэк. В интервью англоязычным медиа рассказывал о неминуемости победе России, поскольку "РФ не может позволить себе проиграть из-за угрозы расширения НАТО";

– Итальянский генерал Леонардо Трикарико. Призывал отказаться от "безумной идеи победить Россию" и склонить Украину к капитуляции, чтобы "не провоцировать" РФ на применение оружия массового поражения;

– Немецкий институт Шиллера. Провел дискуссию по теме угрозы третьей мировой войны, ее участники сделали вывод – "конфронтация с Россией пагубна для Германии и ЕС".

В ЦПД считают, что все эти заявления – попытка России навязать миру необходимую для Кремля точку зрения.

Читайте также: "Киссинджер – не случайность". Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пропаганда генерал сенатор ричард блэк леонардо трикарико институт шиллера
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 