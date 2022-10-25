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Резников обсудил с главой Минобороны Швеции проекты по усилению обороноспособности Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 17:21
Резников обсудил с главой Минобороны Швеции проекты по усилению обороноспособности Украины - Фото
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с недавно назначенным шведским коллегой Полом Йонсоном усиление обороноспособности страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Резников рассказал, что поздравил Йонсона с назначением и пригласил его посетить Киев.

"Обсудили новые проекты для усиления обороноспособности Украины", – сообщил министр, добавив, что Украина благодарит Швецию за "невероятную поддержку".

  • В июне министр иностранных дел Анн Линде заявляла, что Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты.
  • 31 августа Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине самоходных артиллерийских установок Archer, о которых просил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70.

Вадим Ребрина
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Алексей Резников
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