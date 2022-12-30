Резников ответил на вопрос о "конфликте" Залужного и Зеленского: Это вам кто-то придумал

Министр обороны Алексей Резников отрицательно ответил на вопрос о том, был ли конфликт между президентом Владимиром Зеленский и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом с министром обороны говорили в интервью LB.ua.

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Сначала Резникова спросили, соответствуют ли действительности слухи о напряженности в некоторых вопросах между Минобороны и Генштабом.

"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем, главкомом – прекрасные рабочие отношения... С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я ведь не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное созданное человеческое общение", – сказал Резников.

Он добавил, что в отношениях Минобороны и Генштаба есть синергия и нет напряжения.

"Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными – это тоже надуманная история. Он – верховный главнокомандующий", – заявил глава Минобороны.

Рассказывая об общении с подчиненными, Резников сказал, что если старшее начальство эмоционально выражает свое мнение, это не значит, что оно не любит тех, с кем говорит.

"У меня три генерала, бывших уже, и гражданские. Я со всеми ими на "вы", со всеми, но могу иногда матом… Это ускоренное донесение сигнала, так скажем. То же Валерий Федорович. Я лично слышал, как он разговаривает по-батюшке со своими подчиненными командующими, на "ты" и матом, и это тоже", – сказал глава Минобороны.

Журналистка сказала, что знает, что Залужный однажды "повысил голос на президента".

"Я такого не слышал. Это тебе кто-нибудь придумал", – ответил Резников.

В июле секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между Зеленским и Залужным.

В сентябре Залужный заявил, что Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, так как он никогда не был знаком с военным делом.

Наталія Медведєва

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