Резников поехал в Грецию за дополнительным вооружением: что пообещали

Министр обороны Алексей Резников прибыл в Грецию с визитом. Ему пообещали дополнительные поставки боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия, доступ к греческим госпиталям для раненых военнослужащих и дополнительные боевые машины пехоты (БМП) советских времен. Об этом сообщает греческое издание ekathemerini.

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Министр обороны Греции Никос Панайотопулос во время совместной пресс-конференции с Резниковым заявил, что Афины "окажут любую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала", – добавил Панайотопулос.

Выступая в парламенте накануне визита Резникова, он заявил, что Греция не будет оказывать никакой военной помощи, которая могла бы поставить под угрозу ее собственную оборону, и подчеркнул, что основные планы закупок вооружений остаются неизменными, несмотря на недавнее ослабление напряженности в отношениях с соседней Турцией.

По словам министра, танки Leopard немецкого производства не могут быть предоставлены Украине.

"Ходят слухи, что мы отправим истребители, и С-300, и то, и это. Ради бога. Мы даем то, что можем дать, но ничего, что могло бы хоть немного ослабить наши собственные оборонительные возможности, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности", – сказал Панайотопулос.

В ноябре 2022 года Украина получила от Греции первую партию бронетехники.

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Вадим Ребрина

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