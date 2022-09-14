Резников предупредил Путина: Никакой бункер не защитит военных преступников от наказания

"Глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе, а бункер не спасет от наказания российских военных преступников. Об этом заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Глава ведомства показал фото президента Владимира Зеленского, который посетил зону боевых действий. Коллаж дополнен фотографией российского диктатора Владимира Путина, который общается с подчиненными и представителями других стран традиционно за длинным столом, соблюдая дистанцию в несколько метров.

"Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Никакой бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит от наказания российских военных преступников", – заявил Резников.

Также визит Зеленского в Харьковскую область сегодня прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он напомнил, что "никакие путины, шойгу, герасимовы даже к границам России с Украиной не приближались".

Сегодня сообщалось, что Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области и прогулялся по улицам города.

Там он вручил государственные награды военнослужащим за освобождение временно оккупированных территорий: "Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг".

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Оксана Житнюк

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