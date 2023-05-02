Резников призвал специалистов по электронике помочь подавить российскую РЭБ

Украина на встречах с партнерами отмечает, что нужно находить возможности подавить защиту российской системы радиоэлектронной борьбы на поле боя. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, в вопросе РЭБ "враг сильный" и украинская сторона говорит об этом даже с теми, кто "старается сохранять нейтралитет", у кого высокотехнологичное население, и делает многое для обороны своей страны.

"Мы им объясняем важность electronic warfare (РЕБ – Ред.). Говорим, что когда россияне используют террористическое оружие в виде иранских дронов против мирного населения Украины – это значит, что завтра эти иранские дроны могут быть использованы против вас", – отметил Резников.

Глава Минобороны указал, что специалистов этих государств Украина приглашает к себе и уверяет, что даст возможность ознакомиться и работать над тем, чтобы создать системы, которые позволят бороться с вражескими беспилотниками.

Министр отметил, что в общении с партнерами украинская сторона объясняет, что нужно находить "дыры" и возможности, как подавить защиту российской РЭБ на поле боя в Украине, и соответственно модернизировать то оружие, с которым работают ВСУ.

Резников добавил, что поле боя в Украине – это "тестовый полигон для всех", а также назвал вопрос модернизации систем радиоэлектронной борьбы одной из основных задач для украинского военно-промышленного комплекса на сегодня.

СПРАВКА. РЭБ – это совокупность согласованных действий военных сил относительно получения информации о расположении радиоэлектронных средств (РЭЗ), систем управления войсками и оружия противника, их уничтожения, захвата, вывода из строя, радиоэлектронное подавление и защиты собственных РЭЗ и систем управления войсками и оружием примененных противником радиоэлектронной разведки и ведения контрадиоэлектронного противодействия.

2 мая 2023 года Резников объяснил, почему США не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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Олег Васьків

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