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Резников: ПВО – приоритет не только для Украины, но и для Европы

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 22:54
Резников: ПВО – приоритет не только для Украины, но и для Европы - Фото
Алексей Резников (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Противовоздушная оборона сегодня является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы", – написал министр.

Резников поблагодарил министра обороны Испанию Маргариту Роблес за решение отправить в Украину четыре ЗРК HAWK и отметил, что это "быстрый ответ на запрос Украины на Рамштайн-6".

Он также написал, что "на подходе еще несколько HAWK".

  • 13 октября Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.
  • По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США системы ПВО NASAMS, от Франции системы ПВО Crotale, от Испании ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов ракеты для ПВО та ПРО, от Польши "советские комплексы ПВО".
Сергій Бережний
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Алексей Резников Маргарита Роблес испания военная помощь рамштайн HAWK
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