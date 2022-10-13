Резников: ПВО – приоритет не только для Украины, но и для Европы
13.10.2022, 22:54
Алексей Резников (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)
Противовоздушная оборона сегодня является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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"Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы", – написал министр.
Резников поблагодарил министра обороны Испанию Маргариту Роблес за решение отправить в Украину четыре ЗРК HAWK и отметил, что это "быстрый ответ на запрос Украины на Рамштайн-6".
Он также написал, что "на подходе еще несколько HAWK".
- 13 октября Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.
- По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США системы ПВО NASAMS, от Франции системы ПВО Crotale, от Испании ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов ракеты для ПВО та ПРО, от Польши "советские комплексы ПВО".
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