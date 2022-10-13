Резников: ПВО – приоритет не только для Украины, но и для Европы

Противовоздушная оборона сегодня является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы", – написал министр.

Резников поблагодарил министра обороны Испанию Маргариту Роблес за решение отправить в Украину четыре ЗРК HAWK и отметил, что это "быстрый ответ на запрос Украины на Рамштайн-6".

Он также написал, что "на подходе еще несколько HAWK".

13 октября Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.

По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США системы ПВО NASAMS, от Франции системы ПВО Crotale, от Испании ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов ракеты для ПВО та ПРО, от Польши "советские комплексы ПВО".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.