Резников: Самый плохой сценарий для Украины позади, но синдром усталости от войны – угроза

Министр обороны Алексей Резников заявил, что "самый плохой сценарий" для Украины позади, но синдром усталости от войны — одна из главных на сегодняшний день угроз. Об этом он сказал в комментарии CNN.

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"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы создали там много хороших сдерживающих факторов", – сказал Резников.

По его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны после начала контрнаступательной кампании.

Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в войне России против Украины.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить как с вами, общаться, просить людей: не уставайте от этого. Потому что это очень, очень опасно для нас", – сказал Резников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины.

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Вадим Ребрина

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