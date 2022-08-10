Президент Владимир Зеленский заявил, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Чем мощнее будет наше оружие и чем большей будет дальность ее применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине звучат прогнозы окончания войны: "кто-то говорит о месяцах, кто-то говорит — год, кто-то — даже больше".

"Но вопрос о времени на самом деле прямо зависит от вопроса о потерях россиян. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Об этом стоит думать всем, кто защищает нашу страну и помогает Украине", – сказал президент.

Он отметил, что если почти 43 000 погибших российских военных не убеждают власть РФ искать возможность закончить войну, "значит нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить".

За минувшие сутки россияне потеряли еще 160 человек личного состава убитыми, а также лишились сразу девяти самолетов.

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Вадим Ребрина

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