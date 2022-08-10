Президент Владимир Зеленский заявил, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
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"Чем мощнее будет наше оружие и чем большей будет дальность ее применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в Украине звучат прогнозы окончания войны: "кто-то говорит о месяцах, кто-то говорит — год, кто-то — даже больше".
"Но вопрос о времени на самом деле прямо зависит от вопроса о потерях россиян. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Об этом стоит думать всем, кто защищает нашу страну и помогает Украине", – сказал президент.
Он отметил, что если почти 43 000 погибших российских военных не убеждают власть РФ искать возможность закончить войну, "значит нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить".
- За минувшие сутки россияне потеряли еще 160 человек личного состава убитыми, а также лишились сразу девяти самолетов.
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