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Резников: Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 20:06
Резников: Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок - Фото
Алексей Резников (фото - Олексій Резніков, Facebook)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы "уже никогда не сдадутся", и победа Украины поможет обеспечить безопасность Запада в будущем, потому мир должен помочь оружием ВСУ. Об этом он сказал на форуме Центра анализа европейской политики (СЕРА).

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Резников отметил, что этой зимой многие "уважаемые лидеры" считали, что Киев падет под натиском российских войск за три дня, а вся Украина – за несколько недель. Министр подчеркнул, что полномасштабная война продолжается уже более 200 дней, в том числе и благодаря западному оружию.

"Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок. Мы не допустим новых Голодоморов и искусственных геноцидов. Мы никогда не допустим очередного раунда репрессий против лучших умов нашей нации", – заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что эта война – это борьба не только украинцев, это и битва за основополагающие ценности свободного мира и за то, кто будет диктовать новый мировой порядок: тиран или демократия.

"Если мы падем, каждое государство, стремящееся достичь своих целей посредством актов агрессии, будет праздновать победу России. Они не делают из этого тайны", – сказал Резников.

Он заявил, что все институты, созданные после Второй мировой войны для предотвращения будущих войн – ООН, ОБСЕ и другие – потерпели поражение.

"Европа, Америка и все, кто хочет жить в мире, основанном на верховенстве закона, в мире, где уважаются права и свободы человека и где нет места террору, геноциду, должны сейчас поддержать Украину", – заявил министр.

Резников сказал, что предоставление оружия Украине сейчас поможет обеспечить безопасность Запада в будущем.

"Это оружие поможет укрепить восточную границу Европы и НАТО. Единственный путь к миру – это наша победа", – добавил министр.

  • 10 сентября Резников заявил, что западные партнеры были впечатлены контрнаступлением ВСУ в Харьковской области и на южном направлении. 
  • Резников напомнил, что всего 10 месяцев назад "много раз" слышал в Вашингтоне, что поставки ПЗРК Stinger для ВСУ "невозможны", а сейчас украинцы сбивают "стингерами" российские самолеты.
Оксана Житнюк
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Алексей Резников война минобороны
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